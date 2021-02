Estado de São Paulo reforça restrição de circulação a partir desta sexta das 23h às 5 da manhã

Por Allan dos Reis, na redação

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (24) que o Estado de São Paulo terá “toque de restrição” a partir desta sexta-feira, entre às 23h e às cinco da manhã. A medida vale para todos os dias até 14 de março e atinge todos os municípios.

“Com recorde de internações por covid, o Governo do Estado de São Paulo decreta a partir desta sexta-feira, um toque de restrição de circulação entre 23 horas e cinco horas da manhã, de 26 de fevereiro a 14 de março”, diz Doria.

Ele afirma que segue as orientações do Centro de Contigência do Covid-19 do Estado, composto por médicos e cientistas.

Para denunciar descumprimento das regras do Plano SP, você pode ligar no 0800-771-3541

Quase 400 mortos

No município de Taboão da Serra, os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que 396 pessoas morreram em decorrência desta doença e, na UPA Dr. Akira Tada, 21 pessoas estão internadas. Os dados são desta terça-feira, dia 23.