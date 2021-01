Estado de São Paulo volta à fase vermelha a partir de segunda-feira (25); retorno das aulas presenciais foi cancelado

Por Samara Matos, na redação

A partir da próxima segunda-feira (25) todo o Estado entra na fase vermelha, da qual só sairá no domingo, dia 7 de fevereiro, quando cada região retornará para a fase em que se encontrava. Todos os dias, bares e comércios estarão fechados entre 20h e 6h. Aos finais de semana e feriados, não abrem. O retorno das aulas presenciais também foi adiado nas escolas estaduais.

A medida tem por objetivo primordial evitar o estrangulamento da rede pública de saúde diante do aumento de casos de covid-19. A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo de combate à pandemia: bares, restaurantes, comércio, parques e shoppings vão ser fechados nos finais de semana. Continuarão abertos os serviços essenciais, como supermercados e farmácias

O Centro de Contingência do Coronavírus do Estado avalia, que a situação de transmissão é extremamente grave, com uma alta transmissão do vírus em todas as regiões do Estado. Assim, está recomendando ao governo que tome as medidas mais restritivas possíveis para tentar reduzir o avanço da doença