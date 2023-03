Estudante de 13 anos invade escola na Vila Sônia e esfaqueia professores e aluno

Direto da redação

Um adolescente de 13 anos esfaqueou um aluno e quatro professores, na manhã desta segunda-feira (27/3), em uma escola na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. O atentado ocorreu por volta das 7h20, de acordo com a Polícia Militar

O adolescente feriu as vítimas logo após a abertura dos portões da Escola Estadual Thomazia Montoro. O adolescente, que é aluno da unidade de ensino, acabou contido pelos policiais. Por volta das 10h30, foi confirmada a morte da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, uma das vítimas do ataque a faca.

Pais se desesperaram na porta do colégio em busca de informações sobre os filhos. Alunos relataram momentos de pânico durante o ataque. Contaram que, quando a confusão começou, eles correram e se esconderam. Estudantes e professores reforçaram as portas com cadeiras, para que o adolescente não entrasse.