Evento de adoção de animais do CCZ acontece na sexta (25) e no sábado (26) no Shopping Taboão

Da redação, com informações da PMTS

Nesta sexta (25) e sábado (26), o Shopping Taboão recebe um evento de adoção de cães e gatos em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Taboão da Serra. Todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, castrados e vermifugados.

A ação faz parte do projeto Vitrine do Amor Pet, que divulga os animais abrigados no CCZ e busca um lar definitivo para cães e gatos resgatados pela prefeitura. De acordo com a diretora do Departamento de Bem-estar Animal, Fabíola Ampessan, “muitos desses animais foram resgatados de maus-tratos e precisam de tutores responsáveis.”

Para adotar, os interessados devem ter mais de 21 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência, além de passar por entrevista no local. Gatos só podem ser levados com caixa de transporte, e cães precisam estar com guia e coleira. O local onde o animal será criado deve ser seguro, com proteção contra fugas.

O evento acontece das 12h às 18h, na Rodovia Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena.

Serviço

Dias: 25 e 26 de julho (sexta e sábado)

Horário: 12h às 18h

Local: Shopping Taboão – Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena

🔗 Mais informações: shoppingtaboao.com.br/vitrine-do-amor-pet