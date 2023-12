Evento de Cidadania “Doa Taboão” acontece neste sábado (2) na Faculdade Anhanguera

Por Samara Matos, na redação

Neste sábado, das 10h às 14h, será realizado o Doa Taboão, ação promovida pela Associação para o Desenvolvimento da Cidadania (ADC) do município e idealizada pelo advogado e professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Robson Neves. O tema deste ano é o enfrentamento à violência contra mulher.

“O Doa Taboão chega a sua quinta edição com o intuito de criar um ambiente de cidadania na nossa cidade. Ao longo do dia são várias ações. Teremos palestra sobre projetos de enfrentamento à violência doméstica, assessoria jurídica, entre outras ações, incluindo para as crianças”, diz Robson Neves, organizador do evento.

Realizado desde 2018, o projeto foi criado a partir da experiência que Neves adquiriu quando morava nos Estados Unidos, no qual vivenciou o Thanksgiving Day, o famoso Dia de Ação de Graças. Assim, com a sua volta ao Brasil, passou a mobilizar a cidade por meio de atividades de cidadania e mobilizando empresas, entidades e organizações sociais locais para a realização do projeto com o intuito de prestar serviços gratuitos à população.

Na edição de 2022, mesmo diante dos reflexões da pandemia de COVID-19, o Dia de Doar Taboão da Serra distribuiu mais de 600 cestas básicas doadas, além da cultura e dos diversos serviços de cidadania que ocorreram no dia do movimento na Faculdade Anhanguera Taboão, uma das maiores incentivadora e parceira do projeto.

COMO DOAR?

Você empresário, autônomo, cidadã que queira participar a partir de doação de cesta básica, pode entrar em contato diretamente com a empresa que também é parceira EMPÓRIO MEGA 100 (Representante Elisangela 11-99735-2968) que fornece uma cesta básica a preço de custo de R$ 39,00 reais e dizer que está doando para o DOA TABOÃO e enviar comprovante diretamente para a Geiza, do Doa Taboão (11-98754-5679) que também trata de todos os demais assuntos de interesse do projeto.

Serviço

Ação social Doa Taboão

Quando: Dia 02 de dezembro, das 10h às 14h

Onde: Faculdade Anhanguera Taboão da Serra. Rodovia Régis Bittencourt, 199 – Centro

Entrada gratuita