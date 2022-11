Expediente da Prefeitura de Taboão da Serra será reduzido em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra terá seu expediente reduzido nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol, que acontece até o dia 18 de dezembro no Catar.

Nos dias que a seleção brasileira entrar em campo, como na estreia nesta quinta-feira (24), o expediente será reduzido em 1h.

Na primeira fase, o Brasil tem três jogos garantidos. Veja abaixo:

Dia 24/11 (quinta-feira) / 16h Brasil x Sérvia

Dia 28/11 (segunda-feira) / 13h / Brasil x Suíça

Dia 02/12 (sexta-feira) / 16h / Brasil x Camarões

No decreto, o prefeito Aprígio afirma que “as repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal”.