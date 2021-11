Extra Taboão vai fechar loja e reabrir como Assaí após reforma

Direto da redação

A unidade do hipermercado Extra Taboão vai fechar as portas nos próximos dias e anuncia que está com grandes descontos em seus produtos até zerar o estoque. Na entrada, um cartaz avisa. “O Extra Taboão vai fechar! Aproveite a queima de estoque antes que acabe”, diz.

A rede Extra, que pertencia ao Grupo Pão de Açúcar, foi vendida a rede de atacado Assaí por valor estimado em R$ 5 bilhões. A unidade taboanense foi inaugurada em março de 2001.

A informação, segundo funcionários, a loja vai passar por ampla reforma e será reaberta, em 2022, como Assaí, rede de atacado. Por enquanto, a loja funciona de segunda à sábado das 7h às 23h e aos domingos, das 7h às 22h.

Extra Taboão

Rua João Batista de Oliveira, 47 – Centro (Taboão da Serra, divisa com São Paulo)