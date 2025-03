Fábrica de falsificação de cervejas é fechada pela PM em Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Polícia Militar fechou uma fábrica clandestina de falsificação de cervejas em Itapecerica da Serra, nesta quinta-feira (13). Durante a operação, foram encontrados 690 engradados, totalizando mais de 16 mil garrafas adulteradas.

Ao todo, 17 suspeitos foram presos, e um adolescente de 17 anos foi apreendido. A ação policial foi desencadeada após denúncias sobre a atividade ilegal no local.

Dois suspeitos tentaram fugir durante a abordagem. Um deles rendeu um motociclista e escapou para uma área de mata, mas foi localizado e preso pouco depois, próximo a uma residência. Os envolvidos, com idades entre 19 e 47 anos, desempenhavam diferentes funções dentro da quadrilha, incluindo recebimento, falsificação, reposição e distribuição das bebidas.

Dentro da fábrica clandestina, os policiais encontraram caixas com rótulos falsificados, tampas e sete máquinas utilizadas para lacrar as garrafas. Também foram apreendidas duas espingardas e 10 munições no local. Os suspeitos estão presos e à disposição da Justiça. Já o adolescente foi ouvido e liberado, devendo comparecer à Vara da Infância e Juventude para as medidas judiciais cabíveis.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra sob as acusações de adulterar produto destinado a consumo, ato infracional, constrangimento ilegal e posse irregular de arma de fogo.