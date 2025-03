Verão se despede nesta quinta-feira (20) com temperaturas amenas e previsão de chuva

Por Samara Matos, na redação

O Verão de 2025 chega ao fim na quinta-feira (20), às 6h20, marcando o início do Outono, de acordo com a Climatempo. A nova estação seguirá até o dia 20 de junho, quando começa o Inverno. Tradicionalmente, essa época do ano é marcada por temperaturas mais amenas e diminuição das chuvas em grande parte do país.

Nos últimos dias do Verão, as temperaturas devem oscilar entre mínimas de 16°C e máximas de 29°C, dependendo da região. A previsão indica que a semana começará com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas à tarde.

Previsão do tempo para os próximos dias

Segunda-feira (17/03): Temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C. O dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo segue nublado, mas sem precipitações.

-Terça-feira (18/03): Mínima de 19°C e máxima de 29°C. O clima segue semelhante ao dia anterior, com sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde.

Quarta-feira (19/03): Temperatura mínima de 18°C e máxima de 23°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa.

Quinta-feira (20/03): No primeiro dia do Outono, a temperatura varia entre 17°C e 23°C. O tempo será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e poucas chances de chuva.

Sexta-feira (21/03): A tendência é de temperaturas entre 16°C e 26°C, com tempo predominantemente nublado e clima mais seco.

Mudanças com a chegada do Outono

O mês de março marca a transição entre o Verão e o Outono, quando as temperaturas começam a cair gradativamente. Segundo a Climatempo, nesta época do ano, as chuvas costumam diminuir, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto o Norte e Nordeste ainda podem ter pancadas ocasionais.

Outro fenômeno característico do Outono é a maior variação térmica ao longo do dia. As manhãs e noites tendem a ser mais frias, enquanto as tardes podem continuar quentes, principalmente nas primeiras semanas da estação.

Com a mudança de estação, é importante se preparar para temperaturas mais amenas e um clima mais seco, que pode impactar a saúde, especialmente de pessoas alérgicas e com problemas respiratórios.