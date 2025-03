Prefeitura de Taboão da Serra promove ações para oferta de serviços para pessoas em situação de rua

Direto da PMTS

O cuidado com pessoas em situação de rua é um desafio para todas as cidades. Em Taboão da Serra, a Secretaria de Assistência Social (SAS) tem se empenhado para oferecer atendimento de qualidade para o público.

Uma vez por semana, a pasta, por meio do Serviço da Abordagem Social (SEAS) do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), sai às ruas para oferecer os serviços do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop).

As ações já ocorreram em diversos pontos da cidade, como no Jardim Record, (atrás do Pronto Socorro Antena), no Jardim Trianon (próximo ao Ecoponto), e em trechos da Avenida Aprígio Bezerra da Silva, e contam com apoio das Secretarias de Segurança Pública (SSP) e de Serviços Urbanos e Manutenção para a remoção das moradias improvisadas.

“Nosso principal objetivo é mostrar às pessoas em situação de rua que há serviços e políticas públicas para elas em Taboão da Serra e que há soluções humanizadas para o resgate da autoestima, da dignidade e para construção e desenvolvimento de novos projetos de vida fora das ruas”, explica o secretário de Assistência Social, Jefferson Alves da Silva.

Centro Pop

O Centro Pop de Taboão da Serra atende, em média, 40 pessoas por dia. Além de acolhimento, o serviço oferta acompanhamento técnico que visa o fortalecimento de vínculos comunitários e meios que possibilitem as pessoas reverterem a situação de rua e serem reintegradas à sociedade e às suas famílias. O local dispõe ainda de espaço para higiene, lavanderia e oferta três refeições por dia (café da manhã, almoço e lanche da tarde).

A Secretaria de Assistência Social também conta com parceria com a Secretaria de Saúde, para aplicação de vacinas e realização de consultas e exames nos atendidos.

A SAS pretende ampliar esse trabalho em rede, estendendo às Secretarias de Educação, para a retomada do estudos, e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para a oferta de cursos profissionalizantes e de capacitação.

Serviço:

Centro Pop

Rua Felice Del Paggio, 100, Vila Francisco Remeikis

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Tel. (11) 4135-3194

Secretaria de Assistência Social

Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Tel. (11) 4138-8040