Taboão da Serra retoma atividades do projeto Autismo ‘Esporte sem barreiras’

Direto da PMTS

Seguindo com o projeto de inclusão e desenvolvimento aos jovens diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, retoma as atividades do Autismo – Esportes sem Barreiras (antigo Autistas no Esporte). As aulas e novas inscrições terão início no dia 22 de março, às 9h.

Em parceria com a Secretaria de Saúde, a iniciativa atende crianças e jovens de 03 a 21 anos, aos sábados, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Pietra Medeiros, no Jd. Monte Alegre, onde são ministradas atividades lúdicas, que proporcionam interação social, benefícios para coordenação motora, que ajudam a desenvolver habilidades importantes para o desenvolvimento.

Para inscrever um jovem com TEA, que deseja participar do programa, os pais ou responsáveis podem levar seus documentos pessoais e comprovante de residência no próprio CIE.

Serviço

Autismo – Esporte sem Barreiras

Início em 22/03 (sábados – às 9h)

Local: CIE Pietra Medeiros – Rua Antônio Pestana, 434, Jd. Monte Alegre

Telefone: (11) 4701-4556 (de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h)