Fábrica de Talentos de Taboão está com inscrições abertas para os cursos de Depilação e Design de Sobrancelhas

Direto da redação

A Fábrica de Talentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra está com inscrições abertas para vagas remanescentes para os cursos de Depilação e Design de Sobrancelhas. Munícipes de Taboão da Serra com 18 anos ou mais podem se inscrever na Escola de Moda, Beleza e Estética (Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito), de segunda a sexta-feira, das 08h às 21h.

Para efetuar a inscrição é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço de Taboão da Serra atualizado e carteira de vacinação contra Covid-19.

“Nossa Fábrica de Talentos está de portas abertas para receber nossos munícipes que buscam aprender uma nova profissão, desejam empreender ou mesmo fazer uma renda extra, e os cursos de design de sobrancelhas e de depilação são excelentes oportunidades para quem quer trilhar pela área de beleza e estética”, afirma o secretário de SDE Wanderley Bressan.

O curso de Depilação está com vagas abertas para os períodos manhã e tarde, e tem duração de 48h. Os alunos aprendem de forma teórica e prática técnicas de aplicação e remoção de cera, assepsia da pele e dos materiais utilizados, técnicas de desinfecção e esterilização, entre outros conteúdos pertinentes a atividade.

Já o curso de Design de Sobrancelhas tem carga horária de 48h e as vagas remanescentes são para o período vespertino. Nas aulas os alunos aprendem sobre assepsia e tipos de pele, a importância de desenho e formato adequado para cada rosto, técnicas de medição e suavização do formato das sobrancelhas, depilação com pinça, preparação e aplicação de pigmentos de henna, técnicas de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, noções e orientações sobre biossegurança, além de desenvolver atividades práticas como o Show de Talentos.

Serviço:

Escola de Moda, Beleza e Estética

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

Telefones: (11) 4139-1560 ou (11) 4685-7841

Segunda a sexta-feira, das 08h às 21h