Google e CIEE oferecem 60 mil bolsas em cursos de tecnologia

Por Samara Matos, na redação

O Google, em parceria o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), lançaram mais de 60 mil bolsas para os Certificados Profissionais do Google. As inscrições poderão ser feitas pelo portal do Ciee.

São cursos na área de tecnologia, que ficarão disponíveis na plataforma online Coursera. Poderão se inscrever estudantes, aprendizes, estagiários e profissionais que buscam se recolocar no mercado de trabalho ou estejam em busca do primeiro emprego.

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o projeto visa capacitar jovens de setores socais vulneráveis e já acumula mais de 90 mil bolsas de estudo.

Os cursos oferecidos são: suporte de TI, análise de dados, gestão de projetos e UX design. Com cerca de 800 horas de aulas, considerando as quatro titulações juntas, todos os cursos serão dados de forma online.

Foco do projeto

O projeto tem como foco principal a população socialmente mais vulnerável e minorias, como a preta e parda, mulheres, comunidade indígena e LGBTQIAP+.

“Sabemos da demanda do mercado em profissionais qualificados nessa área e por isso entendemos a importância de investir na capacitação de jovens ou pessoas que queiram mudar de ramo para que se tornem profissionais de excelência”, afirma a diretora de Marketing do Google Brasil, Maia Mau.

A executiva destaca a importância de investir na capacitação de jovens e de pessoas que queiram trabalhar na área para atender à demanda do mercado em profissionais qualificados nessa área.

Como se inscrever

A supervisora do Ciee One, Renata Honda, reforça que iniciativas como essa fazem com que, além de ter oportunidades profissionais, o jovem desenvolva também senso de responsabilidade e comprometimento. “Nossa experiência em recrutamento e seleção nos mostra como essa jornada vem transformando e ampliando as possibilidades de cada um dos jovens”, afirma.