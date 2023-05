Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra recebe mais de 500kg de alimentos do Colégio Terra Brasilis

Direto da redação

Pelo segundo ano consecutivo, o Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra é auxiliado pelo Colégio Terra Brasilis com a doação de alimentos que são destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Este ano, o Governo Municipal recebeu da instituição de ensino mais de meia tonelada de alimentos que foram arrecadados através da Olimpíada Terra Brasilis, competição sadia e sem rivalidade entre os alunos.

A Olimpíada Terra Brasilis tem como objetivo envolver e engajar a participação dos estudantes em causa sociais, de forma que compreendam a importância de ajudar a comunidade e quem mais precisa.

A entrega dos 518kg de alimentos foi realizada em 24/04, em encontro realizado no Colégio Terra Brasilis, localizado no Parque Industrial das Oliveiras, e contou com a presença do secretário de Assistência Social e Cidadania Wagner Eckstein e da coordenadora do Fundo Social de Solidariedade Municipal Jeane Gomes da Silva.

“Em nome de todos os munícipes de Taboão da Serra beneficiados com esses alimentos, o Governo Aprígio agradece, na pessoa da diretora do Colégio Terra Brasilis, Neide Nascimento, todos os professores, alunos e famílias por essa demonstração de solidariedade e cidadania para com o próximo”, declarou o secretário Wagner Eckstein.