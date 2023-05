Fim de semana deve ter temperaturas acima de 29ºC na região

Por Samara Matos, na redação

O fim de semana na região será com sol e calor muito calor . Segundo o Climatempo, as máximas podem chegar a 29°C no sábado e 30°C no domingo. Não há previsão de chuva.

Segundo dados do Tempo a cidade tem previsão de temperaturas entre 18°C e 29°C ao longo desta sexta. Taboão da Serra começa o dia com termômetros marcando 27°C de madrugada e 22°C na parte da manhã. Durante a tarde, a previsão é de 22°C. A sexta termina com 29°C.

Temperaturas esperadas para a próxima semana em Taboão da Serra

Sábado (6): 19°C a 29°C

Domingo (7): 19°C a 30°C

Segunda (8): 20°C a 30°C

Terça (9): 19°C a 28°C

Quarta (10): 16°C a 24°C

Quinta (11): 15°C a 24°C

Sexta (12): 16°C a 24°C