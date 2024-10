Faltam 2 dias: horário eleitoral gratuito e divulgação paga terminam nesta sexta-feira (25)

Direto da redação

Nesta sexta-feira (25), encerra-se o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão em 15 capitais e em 36 municípios brasileiros que irão realizar o 2º turno das Eleições Municipais de 2024 no próximo domingo (27). Em Taboão da Serra, os eleitores decidirão entre Engenheiro Daniel (União) e Aprigio (Podemos) para a prefeitura.

O horário eleitoral gratuito para o 2º turno começou no dia 11 de outubro, com o intuito de informar eleitoras e eleitores sobre as propostas e ideias dos candidatos que disputam a segunda etapa do pleito.

O 2º turno acontece em municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhuma candidatura ao cargo de prefeito alcançou mais da metade dos votos válidos no 1º turno. Nesse cenário, os concorrentes que ficaram em primeiro e segundo lugar disputam a segunda fase da eleição.

Além do término do horário eleitoral gratuito, hoje também é o último dia para:

– A divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução, na internet, de até dez anúncios de propaganda eleitoral por veículo, limitados a um espaço máximo de um oitavo de página em jornais e um quarto de página em revistas ou tabloides.

– A realização de debates no rádio e na televisão, que não podem ultrapassar 24 horas.

Com o encerramento do horário eleitoral gratuito, os candidatos intensificam suas campanhas para conquistar os eleitores nas cidades que participarão do 2º turno.