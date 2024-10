Delegados afirmam que investigações avançam para elucidação do atentado ao prefeito Aprígio, mas evitam detalhes

Direto da Redação

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (24), os delegados seccional Helio Bressan e do 1º DP de Taboão da Serra, Daniel Cohen, além do Júlio Guebert, do Demacro, falaram sobre o andamento das investigações do atentado a tiros contra o prefeito Aprígio, de Taboão da Serra, ocorrido na sexta da semana passada. O prefeito continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

As investigações avançaram e a Polícia tem quatro mandados de prisão, sendo que um deles já foi cumprido. Dos quatro acusados, um é tratado em sigilo e os delegados evitaram dar detalhes “para não atrapalhar as investigações”.

“Começamos por descobrir quem eram os executores [dos tiros] e praticamente esse fato já está definido. […] Tem um preso e dois com mandado de prisão. Tem mais gente com mandado de prisão, mas nós não vamos divulgar para não prejudicar a investigação. Depois nós vamos querer saber a motivação do crime. E depois, queremos saber se há mandantes e quem são eles”, promete o delegado Hélio Bressan.

Apesar de ainda não avançar nas prisões, Bressan afirma que tem provas da chamada “reunião de preparação” dos criminosos. Nos bastidores, a promessa é que até o final da próxima semana deve ter novidades para elucidação do crime.

O delegado Júlio Guebert, diretor do Demacro, afirma que a polícia “não vai parar enquanto não for tudo esclarecido”, diz.

Veja a coletiva na íntegra: