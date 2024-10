Grupo Clariô de Teatro realiza retrospectiva em ocupação no Sesc Campo Limpo

Direto da redação

O Grupo Clariô de Teatro, um importante coletivo que pesquisa e promove as artes negras em São Paulo, realiza a “Ocupação Clariô” no Sesc Campo Limpo, de 1 a 24 de novembro de 2024. Com entrada gratuita, o evento contará com uma programação rica que inclui apresentações, sarais e bate-papos.

A Ocupação representa não apenas uma celebração da trajetória do grupo, mas também um momento desafiador, uma vez que o coletivo enfrenta o risco de deixar sua sede, o Espaço Clariô, que ocupa há 19 anos. Este espaço tem sido fundamental para a cultura e a formação de artistas na região.

“Mais do que ações formativas, essa iniciativa é uma homenagem ao trabalho do Grupo Clariô e sua relevância no teatro negro e periférico brasileiro”, afirma um representante do Sesc.

Programação:

Sexta, 01/11

– Sarau em homenagem a Miró da Muribeca

– Tenda Praça, 19h30 às 21h30 – Entrada Gratuita

Sábado e Domingo, 02 e 03/11

– Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto (2023)

– Tenda Cênica, 18h às 20h – Retirada de ingressos 1h antes

Quinta, 07/11

– Bate-papo sobre teatro popular com Cleydson Catarina

– Tenda Praça, 19h30 às 21h – Entrada Gratuita

Sábado e Domingo, 09 e 10/11

– Severina: Da Morte à Vida (2015)

– Tenda Cênica, 18h às 20h – Retirada de ingressos 1h antes

Quinta, 14/11

– Bate-papo sobre estética artística com Naruna Costa e Alexandre Souza

– Tenda Praça, 19h30 às 21h – Entrada Gratuita

Sábado e Domingo, 16 e 17/11

– Urubu Come Carniça e Voa! (2011)

– Tenda Cênica, 18h às 20h – Retirada de ingressos 1h antes

Quinta, 21/11

– Bate-papo sobre dramaturgia com Marcelino Freire

– Tenda Praça, 19h30 às 21h – Entrada Gratuita

Sábado e Domingo, 23 e 24/11

– Hospital da Gente (2008)

– Tenda Cênica, 18h às 20h – Retirada de ingressos 1h antes

Serviço:

Ocupação Clariô | Grupo Clariô de Teatro

Data: 01 a 24 de novembro de 2024

Local: SESC Campo Limpo, R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 – Vila Prel, São Paulo – SP

Telefone: (11) 5510-2700

Transporte Público: Estação Campo Limpo – 450m