Taboão da Serra: Câmeras Registram Furtos de Computadores de Bordo de Ônibus

Na noite de terça-feira (22), câmeras de segurança flagraram furtos de computadores de bordo de vários ônibus da Viação Pirajuçara, estacionados em um terminal na rua Madre Teresa de Calcutá, em Taboão da Serra. As imagens mostram os criminosos entrando nos veículos parados e retirando os equipamentos rapidamente.

Segundo informações da empresa, foram registrados cinco furtos, além de uma sexta tentativa que não foi concretizada. O coordenador de planejamento da Viação Pirajuçara, Jackson Souza, revelou que este não é um caso isolado; em agosto, um incidente semelhante ocorreu em Embu das Artes.

Os computadores de bordo são essenciais para o funcionamento dos ônibus, controlando toda a parte eletrônica do veículo. Estima-se que o valor de cada equipamento, quando novo, varia entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. Esses itens têm grande circulação em mercados paralelos, especialmente pela possibilidade de reutilização em caminhões com o mesmo chassi.

A empresa destacou que, sem os computadores, a aceleração dos veículos é afetada, comprometendo a segurança e o controle dos condutores.

Em nota, a Prefeitura de Taboão da Serra assegurou que as linhas municipais operaram normalmente nesta quarta-feira (23). A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) informou que realiza a fiscalização das empresas de ônibus com concessão no município, garantindo que cumpram os contratos estabelecidos.

“Ao constatar a redução de veículos nas linhas, lavramos um auto de infração. A empresa é notificada para prestar esclarecimentos e pode ser penalizada com multa, dependendo do que for apresentado no processo”, declarou a nota.

