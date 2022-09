Feira de Profissões da USP começa nesta quinta-feira (1º)

Direto da redação

A Universidade de São Paulo (USP) realiza de hoje a sábado a Feira USP e as Profissões, destinada a vestibulandos e interessados em conhecer os cursos de graduação oferecidos pela universidade.

O evento acontece desta quinta-feira até sábado, é gratuito, e para participar basta levar um certificado ou documento que comprove a vacinação contra a covid-19.

O objetivo do evento, segundo a USP, é apresentar aos estudantes a vida acadêmica de uma universidade e dar informações sobre as carreiras para que os futuros vestibulandos possam fazer uma escolha consciente de profissão.

Durante a feira, os participantes receberão orientações sobre como ingressar e se manter na USP e podem participar de atividades culturais e científicas que serão realizadas nestes dias. Para mais informações, clique aqui.

Confira a programação abaixo:

Show da Física: atividades experimentais interativas para despertar o interesse dos estudantes pelo saber científico. Sempre das 10 às 11 horas, das 11h30 às 12h30, das 13h30 às 14h30 e das 15 às 16 horas, no estande do Instituto de Física

Química em Ação: O teatro e a filosofia são utilizados para falar do curso de maneira didática e interativa. Sempre das 11 às 11h30, das 14h às 14h30 e das 15h às 15h30, no Favo 17 das Colmeias, ao lado do Anfiteatro Camargo Guarnieri

Célula Gigante: Desenvolvida pelo Centro de Estudos do Genoma Humano do Instituto Biociências da USP, permite aos estudantes conhecer e interagir com o interior de uma célula e seus componentes, como o núcleo, complexo de Golgi, mitocôndrias e outros. A atividade será contínua, na Praça do Relógio

Fuvest – Este ano a Feira contará com a presença da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) para que os alunos possam tirar dúvidas e receber orientações sobre o vestibular e as formas de ingressar na USP

Orientação Profissional – O Instituto de Psicologia realiza a Oficina de Orientação Profissional para auxiliar os estudantes na reflexão sobre a escolha de um curso de graduação. Sempre das 9 às 16 horas (último grupo a entrar), com duração de cerca de 45 minutos, no Centro Escola do Instituto de Psicologia

Giro Cultural – Programa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP que oferecerá ao público, durante o evento, passeios guiados gratuitos dentro da Cidade Universitária, a fim de divulgar à sociedade o patrimônio arquitetônico, científico e cultural da Universidade

Bolsas e Auxílios USP – Durante o evento será possível se orientar sobre as bolsas e/ou auxílios oferecidos pela USP aos alunos de graduação matriculados em suas unidades;

Salas de Bate-Papo – Aqui você pode participar de conversas com os professores da Universidade, desde dúvidas sobre o curso e o ingresso na USP até os mais diversos temas em diferentes áreas do conhecimento

Praça dos Museus – Essa área da Feira será destinada ao Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), Museu de Zoologia (MZ) e Museu de Arte Contemporânea (MAC)

Área de Alimentação – A Feira contará também com food trucks com diversas opções de comidas e bebidas