Feira de Talentos do Senai vai oferecer 8 mil vagas de emprego; veja como se candidatar

Por Samara Matos, na redação

O Senai promove 5ª edição da Feira de Talentos Contrate-me em parceria com o Senai Cetiqt para oferecer oportunidades de emprego em todo o Brasil. O evento on-line e gratuito ocorrerá entre os dias 3 e 5 de maio. O cadastro de currículos para participação já está aberto no site.

Empresas de diversos setores, incluindo a indústria, também poderão cadastrar oportunidades de emprego por meio de formulário on-line ou contato direto com o Senai Cetiqt (ced@cetiqt.senai.br).

A programação completa do evento, que inclui vagas de emprego e estágio, além de palestras e workshops, será disponibilizada na página da feira na internet. As palestras serão transmitidas ao vivo em plataforma on-line, com tradução em Libras.

Os participantes poderão interagir com especialistas em diversas áreas e recrutadores por meio de mensagens, além de navegar pelos sites das empresas parceiras.

O Contrate-me já conta com mais de 200 mil cadastrados, incluindo mais de 2,8 mil pessoas com deficiência. O Senai Cetiqt, centro de geração de conhecimento da cadeia produtiva química, têxtil e de confecção, gera empregos em todo o país.