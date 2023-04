Escola do Legislativo e SAMU promovem curso de primeiros socorros com 80 vagas

Direto da CMTS

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra em parceria com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) promove curso de Primeiros Socorros nos dias 8 e 26 de maio com inscrição gratuita para servidores e moradores do município.

O curso será ministrado por médicos e enfermeiros do SAMU e vai capacitar os participantes as técnicas para às necessidades do dia a dia, dos procedimentos em casos de acidentes que tenham fraturas e queimaduras e como técnicas para lidar com engasgos e parada cardiorrespiratória.

O curso ministrado por profissionais da área da saúde tem carga horário de 4 horas. No dia 8 de maio (segunda-feira) e no dia 26 de maio (sexta-feira). A turma da manhã será das 8h às 12h. E turma do período da tarde será das 13h às 17h.

CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS (presencial)

Dias: 8 e 26 de maio – turmas manhã e tarde

Requisito: Ter mais de 18 anos, ser morador de Taboão da Serra ou trabalhar na Câmara ou Prefeitura do município

Endereço: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)