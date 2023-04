Nova secretária, Michele Santana ganha apoio da Comissão de Segurança da Câmara

Da CMTS

Os vereadores que compõe a Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara de Taboão da Serra acompanharam na quarta-feira, dia 19, a nomeação da nova secretária de segurança, a delegada Michele Silva Santana. A nomeação aconteceu no gabinete do prefeito Aprígio.

O presidente da comissão, vereador Sandro Ayres elogiou a nomeação da nova secretária, que vai somar esforços para que a Guarda Civil Municipal seja valorizada e mantenha o respeito conquistado junto à população taboanense.

“Foi um acerto a nomeação da nova secretária. Ela vai somar no trabalho de reestruturação da GCM e conquistar a confiança dos guardas. Ela tem um olhar mais humano. O prefeito já conversou com essa comissão para que a guarda tenha um plano de carreiras e os salários sejam melhorados. Vamos aprovar um projeto amplo para guarda”, afirma Ayres.

Para o vereador Anderson Nóbrega, vice-presidente da comissão, a experiência da nova secretária em cargos importantes da Polícia Civil vai ajudar muito. “Ela tem experiência como escrivã da Polícia Civil, depois foi delegada e agora vem somar força ao trabalho realizado pela Eliane Gonçalves (secretária executiva de segurança) e pelo Menocci (comandante da GCM). Sua competência vai ajudar o prefeito Aprígio a buscar soluções para a segurança do nosso município”, diz.

A vereadora Joice Silva, integrante da comissão, garante que Michele Silva Santana terá todo apoio e elogia que o cargo foi ocupado por uma mulher competente. “É uma pessoa responsável e competente, que agora está à frente da nossa GCM para defender a população. Nos deixa feliz ver mais uma mulher assumindo cargos importantes. E terá todo apoio da Comissão de Segurança e da Câmara Municipal”, garante.

Também participaram da posse o presidente da Câmara, Dr. André da Sorriso, e os vereadores Dr. Ronaldo Onishi, Carlinhos do Leme, Celso Rodrigo Gallo, Enfermeiro Rodney e Alex Bodinho.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na próxima quarta-feira, dia 26 de abril, a Comissão Permanente de Segurança Pública realiza audiência pública na Câmara Municipal, a partir das 18h, para discutir temas relacionados a segurança nas escolas de Taboão da Serra.

A audiência é aberta a participação do público e também será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara de Taboão da Serra no Youtube e terá a participação de representantes da Polícia Militar, da GCM, da Polícia Civil, do Ministério Público, entre outras participações.