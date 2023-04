ARTIGO: Poços De Água No Estado De São Paulo

Por Tatiane Braz Martins*

O Estado de São Paulo atualmente possui milhares de poços cadastrados junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica. Porém sabe-se que há muitos poços ditos “clandestinos”, desde poços caipiras, aqueles que são perfurados de forma manual sem nenhuma estrutura e proteção onde a única regra é furar o solo até achar água, este tipo de poço é muito comum em áreas rurais, sendo o mais propício para contaminação da água por diversos fatores. Geralmente, a água encontrada nesses poços é facilmente contaminada por microrganismos, justamente por não existir compromisso com a segurança e a proteção com o meio, proximidade com fossa negra que contamina o solo e o freático, quanto esse tipo de poço está em área urbana a situação fica ainda pior, pois o risco de estar próximo a áreas contaminadas ou haver contaminação de água proveniente de esgoto é muito grande, desta forma acarretando sérios problemas para a saúde humana e para o meio ambiente.

Os poços semi-artesianos também conhecido como poço tubular profundo é todo poço que precisa de um conjunto de bombeamento para jorrar água. A perfuração deste tipo de poço é feita com equipamento especializado, eles podem ser rasos ou profundos, e geralmente captam água do lençol freático, possuem tubo de revestimento, proteção sanitária, filtro e diversos aparatos que fazem com que esse tipo de poço seja muito popular. Muito comum principalmente nas regiões interioranas, não é difícil encontrar um desses poços em áreas mais afastadas onde não há abastecimento de concessionária de água. Muitos desses poços não possuem autorização de uso, tornando-se desta forma um poço irregular. Quando esses poços são utilizados por indústrias, a fiscalização torna-se um pouco mais fácil, visto que para obter algumas licenças essas empresas precisam comprovar a fonte de origem da água utilizada.

Os poços artesianos também chamados de poços jorrantes, é aquele que, uma vez perfurado, a pressão da água é suficiente para a sua subida à superfície, e é por isso que ela jorra do poço de forma natural, geralmente essa água é proveniente de aquífero. Poços artesianos jorrantes, no entanto, são muitíssimos raros. A maioria dos poços profundos precisa de um conjunto de bombeamento para captar água.

Seja qual for o tipo de poço, ainda existe uma grande parcela da população que desconhece a importância de se construir um poço de acordo com as Normas Técnicas (a maioria das empresas especializadas em perfurações de poços, realizam a perfuração, montagem e instalação dos equipamentos de acordo com essas normas), portanto deve-se sempre obter esse tipo de serviço com empresa idônea. Não podemos também deixar de mencionar a importância de se obter autorização de uso (outorga ou dispensa de outorga), uma vez que esses dados ajudam os órgãos a mapear e gerenciar o uso de recursos hídricos.

* Tatiane Braz Martins é Engenheira Química, Inspetora da Câmara de Engenharia Química do CREA-SP, no município de Taboão da Serra, e da Associação dos Engenheiros, Agrônomos, Tecnólogos e Técnicos de Taboão da Serra.