Prefeitura de Taboão da Serra traz Procon Móvel para ação especial pelo Dia das Mães

Direto da redação

Para auxiliar os consumidores a não cair em golpes no período de compras pelo Dia das Mães, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e o Procon Municipal de Taboão da Serra trazem para a cidade o Procon Móvel. O veículo estará na sexta-feira, 05/05, das 09h às 16h, na Praça Luiz Gonzaga, s/n, no Pirajuçara (ao lado do Poupatempo).

De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Matheus Mota, o objetivo da ação é intensificar os trabalhos do Procon Municipal. “O Dia das Mães é uma das datas que mais aquece o comércio e aumenta o número de vendas. Neste sentido, é necessário que a população recorde que o Procon Municipal está do lado da justiça e que, por isso, orienta quanto às relações de consumo, ajuda a solucionar questões de compras ou prestações de serviços não realizados, executados em desacordo, entre outras situações”, explica.

Além do Procon Móvel que estará no Pirajuçara, os munícipes de Taboão da Serra contam com atendimentos do Procon Municipal, localizado na Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, no Pirajuçara (no mesmo prédio que o Atende Pirajuçara e próximo ao Ginásio Zé do Feijão). O local funciona de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30, e as sextas-feiras são reservadas para audiências de conciliação.

Para abrir uma Carta de Informação Preliminar (CIP), ou seja, uma reclamação formal é necessário apresentar:

– Cópia do comprovante de residência (em nome do consumidor);

– Cópia do RG, CPF ou carteira de habilitação;

– Nota Fiscal, Pedido, Ordem de Serviço, Contrato, Boleto, Faturas ou documentos que comprovem a relação de consumo;

– Endereço ou CNPJ do Fornecedor;

– Procuração (se for o caso; disponibilizada pela Procon); no caso de Procuração: cópias do RG e CPF do Procurador.

A Secretaria de Assuntos Jurídicos e o Procon Municipal já agendaram outras datas com a Fundação Procon para trazer o veículo de atendimento móvel para Taboão da Serra. Confira as próximas datas: 02/06, 11/08, 06/10, 24/11, 15 e 22/12.

Serviço:

Procon Móvel em Taboão da Serra

Dia 05/05, das 09h às 16h

Local: Praça Luiz Gonzaga, s/n, Pirajuçara (ao lado do Poupatempo)

Procon Municipal de Taboão da Serra

Local: Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Atendimento: de segunda a quinta-feira, das 08h30 às 16h30