A sessão desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, deveria ser a primeira abrindo os trabalhos legislativos deste ano na Câmara de Taboão da Serra. Porém, como os vereadores enrolaram e não votaram o orçamento de 2020 no fim do ano passado, o ano (na Câmara) terminou apenas agora após a 45ª. Sessão Ordinária. A medida atrapalhou as férias (recesso) dos vereadores e o início dos trabalhos legislativos.