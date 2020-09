Feriadão prolongado de 7 de setembro será de muito sol e máxima de 31ºC

Direto da redação

A previsão do tempo aponta que o feriado prolongado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, será marcado por muito calor e tempo seco na região.

Na sexta-feira (4), as temperaturas já começaram a subir chegando a 31°C, de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

No sábado e domingo, as temperaturas devem ficar entre 15°C e 31°C. O céu deve ficar parcialmente nublado sem previsão de chuva. Na segunda-feira (7), a mínima será de 14°C e máxima de 31°C, sem chances de chuva, de acordo com o INMET.

Lembre-se: use máscara sempre, não importa o lugar onde você estará no feriado. Proteja a si mesmo e aos outros.