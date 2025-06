Feriado de Corpus Christi em Taboão da Serra é marcado por tapetes tradicionais e procissão no Santuário Santa Terezinha

Por Geovanna Matos, na redação

A celebração de Corpus Christi do Santuário Santa Terezinha foi realizada nesta quinta-feira (19). Como parte da tradição, 122 tapetes coloridos foram confeccionados ao longo das ruas do Jardim Santa Luzia, na região central de Taboão da Serra. As obras feitas com serragem, borra de café, casca de ovo e outros materiais recicláveis, retratavam símbolos religiosos e passagens bíblicas, transformando o bairro em um verdadeiro corredor de fé e arte popular.

O tema central das artes foi o Jubileu da Esperança, celebrado em 2025 e instituído pelo falecido Papa Francisco. Todas as imagens retratadas nos tapetes faziam referência a santos, passagens bíblicas e momentos de evangelização relacionados à temática do jubileu, reforçando a mensagem de fé, renovação espiritual e esperança que marca esta data no calendário católico.

Ao todo, mais de 1.500 voluntários se envolveram diretamente na confecção dos tapetes e na organização da celebração de Corpus Christi do Santuário. A união da comunidade foi essencial para a realização do evento, que contou com a doação de serragem vinda de um serraria da cidade de Juquitiba, além do apoio da Prefeitura de Taboão da Serra.

“Recebemos o apoio da comunidade e também da prefeitura. Contamos com a doação de serragem feita por uma serraria de Juquitiba, e a prefeitura nos ajudou com o transporte e também com o tingimento do material. E assim, conseguimos confeccionar todos os tapetes.” explicou Depierri, membro da comunidade e um dos organizadores da confecção.

Padre Marcelinho, que celebrou a missa de Corpus Christi, destacou a importância da tradição dos tapetes e da procissão pelas ruas. Segundo ele, a celebração é um momento de reflexão sobre quem foi Jesus Cristo, e uma profunda demonstração pública da fé católica.

“A confecção dos tapetes tem o intuito de mostrar para as pessoas que Jesus está presente no meio de nós, e atinge os corações daqueles que querem, e daqueles que ainda não entenderam o sentido dele no mundo. Jesus deu sua vida por nós, não só por aqueles que o adoram, mas por toda a humanidade. Então ao sair em via pública, ele está exprimindo isso”, disse.