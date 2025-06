Sabesp lança pagamento de contas atrasadas via WhatsApp com descontos de até 100%

Direto da redação

A Sabesp lançou a campanha “Acertando suas contas com a Sabesp”, que oferece aos clientes com contas em atraso há mais de 180 dias a possibilidade de regularizar os débitos com descontos que podem chegar a 100% sobre juros, multas e correções monetárias. A novidade é o atendimento e pagamento facilitados via WhatsApp.

Os clientes podem negociar e quitar suas dívidas até o dia 30 de julho por meio do WhatsApp no número (11) 3388-8001. A campanha permite pagamento à vista, com desconto via Pix, ou parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito, com taxa de transação cobrada pela operadora.

Além do WhatsApp, a Sabesp mantém seus canais tradicionais para atendimento e informações sobre débitos, como a Agência Virtual e o telefone 0800 055 0195, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.