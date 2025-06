Procurado por homicídio em Taboão da Serra é preso na Bahia durante São João de Senhor do Bonfim

Direto da redação

Um homem de 43 anos, com mandado de prisão por homicídio expedido em Taboão da Serra (SP), foi preso na madrugada deste sábado, dia 21, em Senhor do Bonfim (BA), enquanto participava das festividades de São João. Ele foi localizado no circuito do Espaço Gonzagão, onde passava mal e recebia atendimento de bombeiros militares.

Durante o socorro, os bombeiros consultaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e identificaram a ordem judicial em aberto — emitida pela Comarca de Taboão da Serra. Imediatamente, acionaram a Polícia Civil da Bahia, que efetuou a prisão no local.

O preso passou por exame de corpo de delito na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim e foi posteriormente transferido para o Conjunto Penal de Juazeiro (BA). Ele deverá cumprir pena de nove anos e quatro meses em regime fechado, conforme estabelecido pela Justiça paulista.

A ação ocorreu durante uma noite movimentada do São João, quando o espaço estava cheio de foliões. A presença dos bombeiros no circuito foi determinante para a identificação do foragido e para a rápida resposta policial.