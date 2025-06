Termômetros podem marcar 5°C em Taboão da Serra nesta semana

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem se preparar para uma semana gelada. A previsão do tempo indica que a temperatura mínima pode chegar a 5°C na quarta-feira (25), com nevoeiro ao amanhecer e durante a noite. Será o dia mais frio da semana, com clima seco e sem previsão de chuva.

Antes disso, a segunda (23) e a terça-feira (24) serão marcadas por instabilidade, com chuvas e trovoadas. Na segunda, a mínima será de 17°C e a máxima de 25°C. Já na terça, os termômetros podem marcar 7°C pela manhã, com máxima de 17°C. Há previsão de chuva forte e trovoadas durante a madrugada e à noite.

Na quinta-feira (26), o clima volta a esquentar levemente, com mínima de 11°C e máxima de 26°C. Apesar do aumento na temperatura, a previsão é de céu nublado e chuva durante a noite.

Na sexta (27), a cidade deve enfrentar nova queda nas temperaturas, com mínima de 15°C e máxima de 18°C, acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

A Defesa Civil recomenda atenção especial com crianças, idosos e pessoas em situação de rua durante os dias mais frios. Também é importante redobrar os cuidados com a saúde, já que o tempo seco e as mudanças bruscas de temperatura podem agravar doenças respiratórias.