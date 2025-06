Tempo firme e temperaturas agradáveis marcam o fim de semana em Taboão da Serra

Direto da redação

A população de Taboão da Serra terá um fim de semana com temperaturas amenas e tempo estável, ideal para aproveitar as atividades ao ar livre. Confira a previsão para sexta-feira, sábado e domingo:

Sexta-feira (20)

O dia será de sol com muitas nuvens, com névoa fraca ao amanhecer e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 13°C e máxima de 26°C. A umidade do ar ficará entre 42% e 90%, com ventos fracos soprando a 6 km/h do noroeste. Não há previsão de chuva.

Sábado (21)

O céu permanece com sol entre muitas nuvens durante todo o dia, com períodos nublados, principalmente à noite. As temperaturas ficam entre 13°C e 23°C, com ventos leves de 4 km/h vindo do noroeste. A umidade relativa do ar varia de 54% a 81%. O tempo segue seco, sem possibilidade de chuva.

Domingo (22)

O domingo será semelhante, com sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As temperaturas estarão entre 14°C e 25°C, com umidade estável e sem previsão de chuva, proporcionando um ambiente agradável para lazer e atividades externas.