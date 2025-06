Inscrições abertas para aulas de reforço de matemática aos sábados em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) iniciou nesta sexta-feira (13) as inscrições para o projeto “Aulas Olímpicas”, que oferece aulas gratuitas de reforço em matemática aos sábados em escolas estaduais, incluindo unidades em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

Destinado a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o programa tem o objetivo de aprofundar o conhecimento em matemática e preparar alunos para competições científicas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) e a Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (OMASP).

As aulas são presenciais, ministradas por professores da rede estadual com material didático exclusivo. Para a formação das turmas, é necessário um mínimo de 15 alunos inscritos.

Escolas participantes:

Taboão da Serra: Julieta Caldas Ferraz Professora e Maria Catharina Comino

Embu das Artes: Maria Auxiliadora e Solano Trindade

Itapecerica da Serra: Abrão de Moraes Professor

Como se inscrever:

As inscrições vão até 2 de julho e devem ser feitas pela Secretaria Escolar Digital (SED). O passo a passo é:

Acessar a página principal da SED; No menu lateral, escolher “Gestão Escolar”; Depois “Sistema de Olimpíadas”; Por fim, selecionar “Aulas Olímpicas”.

Alunos menores de idade precisam de autorização dos responsáveis, que também devem acessar a SED para concluir a inscrição. As aulas têm início previsto para 9 de agosto. A frequência é obrigatória, e o aluno que faltar três vezes consecutivas sem justificativa pode ser desligado do projeto.

O conteúdo das aulas é focado em matemática e suas tecnologias e as aulas serão ministradas por professores da rede que atuam nessa área. Esses profissionais receberão formação específica para a atuação nas Escolas Olímpicas. As regras para atribuição de aulas foram publicadas na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.