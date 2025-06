Taboão em Foco participa de experiência gastronômica com harmonização de vinhos no Senac Taboão

Por Geovanna Matos, da redação

O Senac Taboão da Serra realizou, na tarde desta terça-feira (17), uma experiência gastronômica com harmonização de vinhos em parceria com a vinícola brasileira Aurora. A ação envolveu alunos do curso de gastronomia da unidade, que foram responsáveis pela criação, preparo e apresentação de um menu completo, com cinco pratos — desde a entrada até a sobremesa — harmonizados com diferentes rótulos.

O evento, exclusivo para convidados, reuniu empreendedores do ramo gastronômico da cidade e profissionais da imprensa, incluindo o portal Taboão em Foco. A atividade teve como objetivo proporcionar vivência prática aos alunos e fortalecer a parceria entre a instituição de ensino e o mercado local.

A degustação dos vinhos foi conduzida pela sommelier Renata Guidoti, da vinícola Aurora, que acompanhou todo o processo de harmonização e destacou o valor de apresentar vinhos nacionais em eventos formativos.

“É muito especial estar dentro da sala de aula com os alunos. A proposta da harmonização foi muito assertiva. Foi uma ocasião linda e muito bacana mostrar o vinho brasileiro nesse contexto”, afirmou Renata.

Segundo a diretora educacional do Senac, a parceria com a vinícola e com os empresários locais fortalece o aprendizado dos alunos por meio de práticas reais e experiências que simulam o ambiente profissional.

“Convidamos nossa parceira, vinícola Aurora, e pensamos na harmonização como uma forma dos alunos vivenciarem o que aprendem. Além disso, os restaurantes locais sempre colaboram com o Senac”, explicou.

O chef e professor responsável pela turma, Marcos Hama, destacou que os alunos participaram ativamente da mise en place, da execução e do serviço dos pratos, sendo protagonistas do evento.

“A Aurora trouxe algumas sugestões, que adaptamos ao nosso estilo. Em outros formatos, podemos criar os pratos a partir da proposta dos alunos e, depois, buscar os vinhos ideais para harmonizar”, disse.

Para a aluna Ana Beatriz, a experiência foi marcante e desafiadora. “Foi nosso segundo evento e estávamos muito nervosos, mas no final foi sensacional. Uma experiência única e muito gratificante”, contou.