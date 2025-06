Dos quase 30 mil beneficiários do Bolsa Família em Taboão, metade pode ser excluída do programa; entenda o motivo

Por Geovanna Matos, na Redação

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra, por meio da prestação de contas do 1º quadrimestre de 2025, revelam que 29.501 pessoas no município estão cadastradas para acompanhamento nas unidades básicas de saúde (UBSs) como parte das exigências do bolsa família.

O programa social do Governo Federal oferece transferência de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O objetivo é garantir acesso a direitos básicos, como alimentação, saúde e educação, contribuindo para a redução da desigualdade social.

Apesar do número expressivo de beneficiários, o levantamento mostra que apenas 48,86% estão com o acompanhamento em dia, condição obrigatória para a manutenção do benefício.

O acompanhamento de saúde é uma exigência do Bolsa Família. Nele os beneficiários devem manter em dia a vacinação das crianças, fazer acompanhamento nutricional, além do pré-natal no caso de gestantes. Se essas condições não forem cumpridas, os beneficiários correm risco de ter o benefício bloqueado ou até mesmo cancelado.

De acordo com os dados divulgados, a UBS Jardim Record Ponte Alta é a unidade com maior número de beneficiários cadastrados, somando 4.268 pessoas. Em seguida pela UBS Jardim das Margaridas com 3.557 cadastrados e a UBS Parque Pinheiros, com 3.519.

Porém, as unidades de saúde com maior percentual de acompanhamento dos beneficiários são do Silvio Sampaio (63,02%) e do Jardim Clementino (56,62%). As com piores desempenhos estão nas UBS’s Dra. Tania Regina dos Santos Andrade (29,66%) e Oliveiras-Marabá (33,5%).

Diante dos números, a Prefeitura de Taboão da Serra reforça a importância do comparecimento dos beneficiários nas UBS’s para manter seu acompanhamento atualizado.

Atualização cadastral

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra está realizando até o dia 30 de junho a atualização cadastral do bolsa família dos seguintes grupos: gestantes, mulheres de 14 a 44 anos e crianças de até 7 anos.

Para realizar a atualização, é necessário comparecer à UBS de referência portando cartão do SUS, CPF e carteira de vacinação. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriado e ponto facultativo. A atualização cadastral é de extrema importância para a manutenção do benefício