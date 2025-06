ATRASO NO MATERIAL ESCOLAR: Ex-secretário de educação tenta ‘lacrar’ e prefeito responde: “sua grande parcela de contribuição”

Direto da Redação

Ex-secretário de educação de Taboão da Serra no governo Aprígio, Ricardo Ribeiro tem usado as redes sociais para criticar a gestão do prefeito Engenheiro Daniel. A última delas foi questionando a falta de entrega do material escolar aos quase 30 mil alunos. “Alguém sabe me dizer se nossos alunos receberão o material escolar 2025, ainda este ano?”, postou em tom de ironia.

A resposta com a justificativa pelo atraso foi publicada pelo próprio prefeito Engenheiro Daniel, que revelou que o ex-secretário, que deveria ter iniciado o processo licitatório, não o fez. “Este ano será entregue com atraso graças a sua grande parcela de contribuição. E nos próximos anos entregaremos antes do início das aulas”, respondeu.

“Você deveria usar a sua postagem para publicar a verdade”, completou o prefeito. Em seguida demonstrou a má-gestão do ex-secretário. “Mais que ninguém, você sabe que como secretário, que foi você deveria ter iniciado esta compra em junho de 2024 para entregar no início das aulas de 2025. E você não fez isso”, diz mais um trecho da mensagem.

O prefeito Engenheiro Daniel promete que na sua gestão o processo licitatório será realizado com antecedência para que atrasos, como deste ano, não se repitam. Antes de encerrar, o prefeito também ironizou o ex-secretário e a gestão do ex-prefeito Aprígio. “Me informe um ano que você entregou em dia?”.

Confira a postagem e a resposta abaixo: