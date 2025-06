PRF intercepta transporte ilegal de aves silvestres que tinham como destino Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na tarde de terça-feira (17), dez aves silvestres que seriam trazidas ilegalmente para Taboão da Serra. O flagrante aconteceu na BR-251, no município de Padre Carvalho, em Minas Gerais, após o motorista ultrapassar uma viatura da PRF em local proibido.

Durante a abordagem, os agentes encontraram três gaiolas com os animais no banco traseiro de um Gol prata. As aves estavam em condições inadequadas, sem acesso à água e confinadas em espaços pequenos e impróprios para o transporte.

O condutor, um homem de 55 anos, informou aos policiais que havia capturado os animais na zona rural de Souto Soares (BA), onde possui uma roça, e que pretendia levá-los até Taboão da Serra, onde seriam mantidos em cativeiro. Ele não apresentou documentação de origem legal dos animais, tampouco autorização ambiental para o transporte.

Segundo a PRF, foram configurados dois crimes ambientais: captura ilegal de animais da fauna silvestre e maus-tratos. O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, mas seguirá respondendo judicialmente.

Aves resgatadas:

1 coleirinho (Sporophila caerulescens)

2 baianos/papa-capim (Sporophila nigricollis)

3 cardeais-do-nordeste (Paroaria dominicana)

2 sofrer/corrupião (Icterus jamacaii)

2 trinca-ferros (Saltator similis)

As aves foram encaminhadas ao CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres) do Ibama, em Montes Claros (MG), onde passarão por avaliação e reabilitação antes de eventual soltura. A ocorrência será encaminhada ao Ministério Público de Salinas (MG) para apuração e responsabilização.