Etec de Taboão da Serra conquista 55 premiações no Concurso Canguru de Matemática

Por Samara Matos, na redação

A Etec de Taboão da Serra foi destaque na edição 2025 do Concurso Canguru de Matemática, uma das maiores competições estudantis do mundo. Ao todo, 55 estudantes da unidade foram premiados, conquistando 6 medalhas de ouro, 13 de prata, 19 de bronze e 17 menções honrosas.

O desempenho coloca a escola entre as mais bem classificadas do Estado de São Paulo, dentro da rede do Centro Paula Souza (CPS), que contabilizou 1.390 estudantes premiados em 49 Etecs.

Mais de 17 mil alunos da rede participaram da competição neste ano. A prova estimula o raciocínio lógico e a criatividade na resolução de problemas matemáticos, com questões de múltipla escolha adaptadas ao nível escolar dos participantes — desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Sobre o concurso

O Concurso Canguru de Matemática é organizado internacionalmente pela associação Kangourou sans Frontières, com sede na França. Criado em 1991, o nome “Canguru” é uma homenagem a um professor australiano que idealizou a competição original nos anos 1980. Em 2025, a disputa reuniu cerca de 6 milhões de participantes em mais de 100 países — sendo mais de 1,5 milhão só no Brasil.