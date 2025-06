O que abre e o que fecha em Taboão da Serra no feriado de Corpus Christi

Por Samara Matos, na redação

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados em Taboão da Serra. A Prefeitura decretou ponto facultativo na sexta-feira (20), estendendo o recesso por dois dias. Com isso, diversas atividades terão funcionamento especial ou suspensão temporária.

Confira o que abre e o que fecha no município:

Prefeitura e repartições públicas

Não haverá expediente nos dias 19 e 20 de junho, de acordo com o Decreto Municipal nº 09/2025. Ficam fechados:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

CRAS e CREAS

Centros esportivos e culturais

PAT, Facilita, Procon, sede da Prefeitura e demais repartições administrativas

O atendimento volta ao normal na segunda-feira, dia 23.

Serviços de urgência e emergência

Esses serviços seguem com atendimento 24 horas:

UPA Akira Tada

Pronto-Socorro Infantil

Pronto-Socorro Antena

Guarda Civil Municipal (GCM)

Defesa Civil

Serviço funerário

Coleta de lixo e feiras livres

A coleta de lixo será mantida normalmente nos dois dias. As feiras livres também funcionam sem alterações.

Restaurante Bom Prato

A unidade do Bom Prato Taboão da Serra abrirá normalmente nos dias 19 e 20, com:

Café da manhã a partir das 7h por R$ 0,50

Almoço a partir das 10h30 por R$ 1,00

Bancos

As agências bancárias não funcionam na quinta-feira (19), conforme orientação da Febraban. Na sexta-feira (20), o atendimento será normal.

Poupatempo

Quinta-feira (19): fechado

Sexta-feira (20): atendimento com agendamento prévio no site ou aplicativo

Os serviços digitais continuam disponíveis durante o feriado.

Interdições no trânsito

Em razão da celebração de Corpus Christi, a partir das 23h desta quarta-feira (18), ruas no entorno do Santuário Santa Terezinha, no Jardim Maria Rosa, serão interditadas para a montagem dos tradicionais tapetes religiosos. As vias ficarão bloqueadas até às 23h da quinta-feira (19), com procissão marcada para as 14h.

As vias interditadas são:

Rua do Tesouro

Rua Ernesto Capelari

Rua Senador Felinto Müller

Avenida Armando de Andrade

Rua Thereza Maria Luizetto

A orientação é para que motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas.

Transporte público será gratuito no feriado

Durante o feriado de Corpus Christi (19), o transporte municipal será gratuito em Taboão da Serra por meio do programa Tarifa Zero, que oferece gratuidade nos ônibus municipais em todos os feriados. Para utilizar o benefício, é necessário ter o Cartão TOP ou Cartão TOP Sênior — basta aproximar o cartão ao validador, sem custo na catraca.

Na sexta-feira (20), como será ponto facultativo, a gratuidade também será mantida.

Os ônibus devem circular com frota reduzida na quinta-feira, seguindo a tabela de domingos e feriados. A orientação é que os usuários consultem os horários atualizados nos pontos ou junto à empresa responsável.