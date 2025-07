Férias escolares: confira opções de lazer para curtir com as crianças em Taboão da Serra, Embu, Itapecerica e região

Por Samara Matos, na redação

Com as férias escolares de julho se aproximando, muitos pais buscam alternativas para manter as crianças longe do excesso de telas e aproveitar o período com atividades ao ar livre, culturais e recreativas. Na região de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Cotia e São Paulo, há diversas opções para toda a família, que promovem aprendizado, contato com a natureza e muita diversão.

Taboão da Serra

Parque das Hortências

Localizado no Parque Assunção, o parque oferece trilhas leves, playground e áreas para piquenique, em meio à vegetação nativa. Funcionamento diário, das 6h às 17h30, com entrada gratuita.

Shopping Taboão

O shopping organiza uma programação especial de férias, com oficinas de arte, shows infantis e recreação gratuita, além de cinema e praça de alimentação.

Embu das Artes

Cidade das Abelhas

Parque ecológico e educativo, com trilhas, viveiros, escorregadores e o “Mundo das Abelhas”, uma atração interativa para as crianças. Aberto diariamente das 10h às 17h.

Parque do Lago Francisco Rizzo

Espaço verde no centro da cidade com lago, playground e áreas para descanso e piqueniques. Aberto das 8h às 18h.

Museu do Índio

Espaço cultural dedicado à valorização da cultura indígena, com exposições e oficinas educativas.

Feira de Artes e Artesanato

Realizada aos finais de semana na praça central, com música, arte e gastronomia local.

Itapecerica da Serra

Templo Kinkaku-Ji e Vale dos Templos

Espaço inspirado na cultura japonesa, com jardins, lagos e estátuas que encantam crianças e adultos. Aberto ao público, com aceitação de doações.

Parque da Represinha

Local com lago, árvores nativas e pista para caminhada, ideal para piqueniques e passeios em família.

Pesqueiros com área de lazer

Vários pesqueiros na região oferecem atividades como pesca esportiva, playground e restaurantes, perfeitos para um passeio em família.

Cotia e região

Animália Park

Parque temático com zoológico, aquário, parque aquático e teleférico, ideal para contato com animais e diversão para todas as idades.

Fazendinha Pet Zoo

Permite interação com animais de fazenda, passeio de charrete e trilha temática.

Bichomania Parque Fazenda

Oferece oficinas pedagógicas, atividades com animais, tirolesa e playgrounds.

São Paulo (próximas da região)

Hopi Hari

Maior parque temático do Brasil, com brinquedos para todas as idades, áreas infantis e atrações radicais.

Aquário de São Paulo

Maior aquário da América Latina, com diversas espécies aquáticas e atrações interativas.

Zoológico de São Paulo

Espaço amplo com centenas de espécies animais, trilhas e áreas para piquenique.

Museu Catavento

Museu interativo de ciências, com experimentos e exposições para todas as idades.

Parque da Mônica

Parque temático coberto com personagens da Turma da Mônica, ideal para crianças pequenas.

Jardim Botânico de São Paulo

Espaço com trilhas, lagos, museu botânico e muita natureza para relaxar e aprender.

Dicas para as férias

Para garantir conforto e segurança durante os passeios, prepare uma bolsa com água, lanches naturais, protetor solar, repelente, roupas e calçados confortáveis, além de boné ou chapéu para proteção solar.

Com tantas opções acessíveis e variadas próximas de casa, as férias escolares podem ser momentos valiosos para fortalecer os vínculos familiares, estimular a criatividade e promover o aprendizado fora da sala de aula. Aproveite para explorar as belezas e atrações culturais da região e garanta diversão e descanso para toda a família neste período de pausa.