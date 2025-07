Corte da Festa do Peão de Itapecerica da Serra foi eleita; Shows começam nesta sexta-feira (4)

Por Geovanna Matos, na redação

O concurso Rainha do Rodeio marcou o início da 45ª edição da Festa do Peão de Itapecerica da Serra. A escolha da corte aconteceu no sábado (28), no Hotel Del Verde, definindo as representantes oficiais da festa deste ano. A noite contou ainda com show da dupla sertaneja Roger & Murillo.

As 20 candidatas foram avaliadas pelos critérios de beleza, simpatia, postura e expressão corporal. Cinco delas foram eleitas para a corte do rodeio: Mariana Leão, rainha do rodeio; Mirela Santos, 1ª princesa; Barbara Pilat, 2ª princesa; Giselle Quesada, 3ª princesa; e Amanda Lira, Miss Simpatia.

As vencedoras passam a representar oficialmente o evento, participando de entrevistas, ações promocionais, desfiles e outras atividades de divulgação.

A Festa do Peão de Itapecerica da Serra acontece de 4 a 12 de julho, no Ginásio de Itapecerica, com montarias da Ekip Rozeta e shows de grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano e Luan Santana. Os ingressos já estão à venda no site Tycket.