Jardim Record tem mais de 120 veículos fiscalizados e 14 comércios vistoriados em operação da PM

Direto da redação

A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Jardim Record, em Taboão da Serra, que resultou na fiscalização de 121 veículos, com 30 recolhidos por irregularidades. A ação também abordou mais de 120 pessoas e vistoriou 14 estabelecimentos comerciais.

Entre as principais irregularidades encontradas estavam carnes fora da validade, produtos vencidos e comércios funcionando sem alvará. Três autuações foram registradas.

A operação contou com apoio da Força Tática, ROCAM, PAEP e Procon, e foi realizada como forma de combater aglomerações e pancadões na região, conhecida como “CDD”.

Segundo a Polícia Militar, as fiscalizações no Jardim Record continuarão durante todo o mês de julho, com foco em veículos, pessoas e comércios.