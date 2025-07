Sistema de rastreamento ajuda GCM a recuperar moto roubada e prender suspeito

Direto da redação

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante neste domingo (29) após roubar uma motocicleta em Itapecerica da Serra e ser localizado em Taboão da Serra com o apoio do sistema de rastreamento da seguradora. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um entregador de 19 anos, foi abordada por dois criminosos armados por volta do meio-dia, na Rodovia Armando Sales, em frente à Escola Masako. A dupla estava em uma moto azul e, após chutar o entregador, um dos assaltantes fugiu levando a motocicleta Honda Fan 160, também azul.

A moto roubada estava equipada com rastreador, e a empresa responsável acionou a Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra. Os guardas foram até a Rua Carlos Marquês Teixeira, no Jardim São Judas Tadeu, onde o veículo foi localizado abandonado. Próximo ao local, os agentes identificaram homem, conduzindo a moto usada no roubo e o abordaram imediatamente.

Durante a revista, foram encontrados com o suspeito seis soquetes sextavados e um capacete. Imagens de câmeras de segurança confirmaram a ligação da motocicleta conduzida pelo suspeito com o roubo. A vítima reconheceu informalmente o suspeito no local da abordagem.

O delegado de plantão decretou a prisão em flagrante por roubo qualificado, já que o crime foi cometido por duas pessoas. A moto roubada foi devolvida ao proprietário e o caso segue sob investigação para localizar o segundo envolvido.