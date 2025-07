Estudantes da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra são aprovados em dois grandes festivais de dança

Direto da redação

Estudantes da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra conquistaram vaga em dois importantes festivais de dança em 2025: o 32º Passo de Arte Grand Prix, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de julho em Indaiatuba, e o Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo, nos dias 23 e 24 de julho.

A seletiva para o Passo de Arte Grand Prix, realizada em novembro de 2024 em Ourinhos, classificou três coreografias do grupo taboanense para a etapa de Indaiatuba. No dia 10 de julho, a bailarina Kemilly Batista de Almeida apresentará o número Princesa Florine, seguida por Victória Papacini Cândido com a dança Swanilada Ato 3. Ambas têm 14 anos e já acumulam experiência em apresentações nacionais. No dia 11, a bailarina Samara dos Santos Alencar, de 16 anos, mostrará sua performance com a coreografia Você. O grupo encerra sua participação no dia 12 com a apresentação coletiva No Silêncio de Nossas Mentes.

“As vagas para esses eventos são extremamente concorridas, e a aprovação é um feito não só para nós, professores, mas principalmente para nossos alunos que se dedicam tanto todos os dias para dar vida às coreografias,” explicam os coreógrafos Daiane Camargo e Thiago Aprazy.

O secretário de Cultura, Maestro Edison, destacou a importância do investimento na arte: “É em momentos assim que percebemos como uma sociedade sem arte é um corpo sem alma. Ver nossas artistas em palcos de prestígio, levando o nome de Taboão da Serra aos olhos do mundo, mostra as joias que são produzidas no município.”

No Festival de Dança de Joinville, que acontece entre 21 de julho e 2 de agosto, a participação taboanense será nos dias 23 e 24 de julho. A equipe teve mais de dez coreografias aprovadas para o evento, incluindo uma participação no Festival da Sapatilha, que é competitivo. No palco aberto, serão apresentadas coreografias como No Silêncio de Nossas Mentes, Pas de Trois (I Ato), Variação de La Esmeralda, Le Corsaire e Pas de Deux de Paysant. No Festival da Sapatilha, no dia 24, a coreografia No Silêncio de Nossas Mentes representará o ballet neoclássico conjunto sênior.

“Parabenizo os professores e alunos que levam o nome da nossa cidade aos palcos nacionais. A Escola Municipal de Artes é um espaço muito importante, que é berço de inúmeros talentos,” ressaltou o prefeito Engenheiro Daniel.

O Festival de Dança de Joinville é transmitido ao vivo, possibilitando que os taboanenses acompanhem e apoiem os talentos locais.