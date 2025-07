Arraial da Arena começa nesta sexta-feira (4) com shows gratuitos em Taboão da Serra

Direto da redação

Começa nesta sexta-feira, 4 de julho, o Arraial da Arena, festa julina promovida pela Secretaria de Turismo de Taboão da Serra com apoio de recursos do Governo Federal. O evento acontece até o dia 27 de julho, sempre às sextas, sábados e domingos, a partir das 17h, na Arena Multiuso. A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

Com foco em cultura, lazer e solidariedade, o Arraial contará com shows de artistas nacionais, barracas de comidas típicas, parque de diversões e um espaço preparado para receber as famílias da cidade e da região.

Programação confirmada dos dois primeiros fins de semana:

Sexta-feira, 4/7 – Thaeme & Thiago

Sábado, 5/7 – Manu Bahtidão

Domingo, 6/7 – Luan Pereira

Sexta-feira, 11/7 – Mariana Fagundes e May & Karen

Sábado, 12/7 – Matogrosso & Mathias

Domingo, 13/7 – Felipe Araújo

As atrações dos demais finais de semana serão divulgadas pela da Prefeitura de Taboão da Serra.

“Estamos empenhados em promover uma grande festa, que traga o olhar da região para Taboão da Serra e estabelecer a nossa cidade como um polo de turismo, cultura e entretenimento,” comenta o secretário de Turismo, Lucas Pereira da Silva.

O prefeito Engenheiro Daniel também demonstra a sua empolgação para o evento que promete abalar a Arena. “Convidamos toda a população, não só de Taboão da Serra, mas de todas as cidades vizinhas, para prestigiar esse lindíssimo trabalho que entregaremos para engrandecer a cidade”, diz.

Serviço