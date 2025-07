Conta de luz segue em alta: Bandeira Vermelha patamar 1 é mantida para julho

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou na sexta-feira (27) que a Bandeira Vermelha patamar 1 será mantida durante o mês de julho em todo o país, incluindo Taboão da Serra. Com isso, as contas de energia elétrica terão acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, mesmo valor cobrado no mês anterior.

A medida reflete o cenário de baixo volume de chuvas, que reduz a capacidade de geração das hidrelétricas e exige o uso de usinas termelétricas, que são mais caras e impactam diretamente o custo da energia.

Como funcionam as bandeiras tarifárias?

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar ao consumidor o custo real da geração de energia. Ele funciona como um “sinal de alerta” para que a população possa adaptar o consumo conforme o cenário.

Com a bandeira vermelha, a recomendação da ANEEL é de uso consciente da energia elétrica, como forma de reduzir o impacto na conta de luz e contribuir com a preservação dos recursos naturais.