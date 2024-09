Fernandes Fernandes faz caminhada no CSU, fala da limpeza dos piscinões e construção de hospital municipal será no início do governo

Por Samara Matos, no CSU/Parque Pinheiros

O candidato a prefeito Fernando Fernandes (PSDB) fez campanha no Parque Pinheiros e na comunidade do CSU junto com apoiadores e candidatos a vereador e vereadora. Fernandes apresentou seu plano de governo aos moradores e respondeu a perguntas sobre questões ambientais e sobre as primeiras ações a serem tomadas, caso eleito.

Em relação ao meio ambiente, Fernandes abordou as limitações do município em enfrentar problemas ambientais maiores. “Precisamos ser sinceros com a população. Questões ambientais de grande escala não são competência do município. O que podemos fazer é abrir parques e arborizar a cidade. As grandes leis e projetos ambientais são responsabilidade do governo federal e estadual,” afirmou Fernandes. Ele destacou que, em Taboão, um dos principais desafios é a falta de espaço para novos parques.

Sobre o combate às enchentes, Fernandes fez um balanço das ações passadas e suas propostas para o futuro. “Todos os piscinões do Taboão foram feitos no meu governo, assim como as principais canalizações do Taboão. É crucial que cada governo cuide do que foi feito. A limpeza dos córregos e piscinões, mesmo sendo uma responsabilidade do Estado, deve ser cobrada,” explicou o candidato.

Fernandes também mencionou a recente limpeza do piscinão do CSU, construído em 1997, e destacou a importância da manutenção contínua da cidade.

Ao falar sobre suas primeiras ações em um possível mandato, Fernandes destacou a prioridade para a construção do hospital municipal. “Se eleito, no dia 1º de janeiro, minhas primeiras ações serão tomar posse e dar posse ao secretariado”, brincou. “O hospital municipal é uma prioridade. Quero começar a construção no início do meu governo e inaugurá-la o mais rápido possível,” disse Fernandes. Ele também prometeu retomar obras paradas, como a [UBS] do Parque Laguna, e implementar seu plano de governo desde o início.

Em seu discurso na rua, fez questão de reforçar seu compromisso com a população. “Vamos cumprir com muita honra, com palavra. Vamos cumprir tudo o que estamos falando para a população. Sabe por quê? Porque é muito mais que um compromisso com o povo, é um compromisso com Deus,” concluiu o candidato.