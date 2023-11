Festa do Peão de Taboão da Serra começa nesta sexta-feira (17) com show da cantora Simone Mendes

Por Samara Matos, na redação

Nesta sexta-feira (17), vai começar a Festa do Peão de Taboão da Serra. O maior evento do município, vai acontecer entre os dias 17 e 19 de novembro no terreno da antiga Solvay, próximo à Rodovia Régis Bittencourt e de grandes centros como Senac, Taboão Plaza Outlet, Shopping Taboão e da Universidade Fecaf. Após 10 anos, a cidade de Taboão da Serra volta a figurar entre os maiores eventos da música sertaneja.

A realização do evento é da Cia Verde & Amarelo e da Azzo Produções, empresa responsável pela realização dos maiores rodeios do Estado de São Paulo como a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, da Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra, Festa do Peão de Cotia, (Emapa) Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré, entre tantas outras.

A grade de shows conta com grandes artistas do cenário nacional. Na abertura, sexta-feira (17), a festa inicia a programação de shows com a cantora Simone Mendes e a banda Forró Saborear. No sábado (18), tem os shows de Rayane & Rafaela e de Henrique & Juliano, considerado um dos maiores shows da atualidade. Para encerrar o evento em grande estilo, domingo (19), Bruno César & Rodrigo e Zé Neto & Cristiano sobem ao palco para comandar a galera presente.

Vale destacar, pela primeira vez na história, o evento 100% coberto. Na área gastronômica, uma praça de alimentação com grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Arena Pista, Espaço VIP Gold (em frente ao palco) e Camarote Premium Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://www.tycket.com.br/festa-de-peao-de-taboao-da-serra.html para os dias 17 e 19, e pelo site da Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/henrique-e-juliano-festa-do-peao-de-taboao-da-serra_26158 para o dia 18. Porém, é importante estar atento quanto a mudança de lotes.

O título de Rainha, representante máxima da Festa do Peão de Taboão da Serra, ficou com Kamilly Gonçalves. A faixa de 1° Princesa da festa ficou com Dayane Burgos, a de 2° Princesa com Julia Araújo, a de 3° Princesa com Aline Almeida e a de Miss Simpatia com Jeniffer Karoline.

SHOWS

17/11 – Simone Mendes e Forró Saborear

18/11 – Henrique & Juliano e Rayane & Rafaela

19/11 – Zé Neto & Cristiano e Bruno César & Rodrigo

FESTA DO PEÃO DE TABOÃO DA SERRA

Data: 17 a 19 de novembro

Local: Rua Salvador Branco de Andrade, 93 – Taboão da Serra/SP.