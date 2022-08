Festival de Inverno acontece no próximo final de semana em Itapecerica da Serra

Direto da redação

O Festival de Inverno de Itapecerica da Serra acontece nos dias 13 e 14 de agosto, na Praça Professor Porcino Rodrigues (Caixa D’Água) – no centro da cidade, e promete esquentar o frio da galera.

No sábado, as atrações musicais começam a partir das 18 horas – com shows das bandas: A Lo Cubano, Hangout, Blackhatz e Acullía.

Já no domingo, a partir das 16 horas, apresentam-se: Preto Soul e Sapato Velho (Roupa Nova Cover). O público que curte MPB não pode perder a apresentação de grandes sucessos da música nacional.

Durante todo o evento haverá uma diversificada praça de alimentação, com muita comida e bebida para o público do festival. Compareçam e prestigiem mais um Festival de Inverno de Itapecerica da Serra, promovido pela Prefeitura, através das Secretarias de Cultura e Turismo.