FGTS: Saque-aniversário começa a ser liberado nesta quinta-feira (6)

A partir desta quinta-feira, 6 de março, o governo começa a liberar os recursos do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. O valor será depositado automaticamente na conta cadastrada no aplicativo FGTS. Caso o trabalhador não tenha conta vinculada, o saque poderá ser feito em pontos de atendimento da Caixa Econômica Federal.

Se o saldo for de até R$ 3 mil, o depósito será feito no dia 6 de março. Para valores superiores a R$ 3 mil, a segunda parcela será liberada em 17 de junho. Para quem não tem conta cadastrada, as datas para saque são: 6 de março para nascidos de janeiro a abril, 7 de março para nascidos de maio a agosto e 10 de março para nascidos de setembro a dezembro.

Trabalhadores com carteira assinada que foram demitidos entre janeiro de 2020 e a publicação da medida provisória e que optaram pelo saque-aniversário têm direito ao benefício. Caso o trabalhador tenha empréstimos vinculados ao FGTS, ele receberá apenas a parte disponível. O saldo e o modelo de saque podem ser consultados no aplicativo FGTS, disponível na Play Store e Apple Store.